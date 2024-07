Piazzale delle Crociate, non paga l’affitto e il frate lo denuncia: “Ero senza soldi”

“Per i mancati pagamenti dei canoni di affitto della stanza che occupo alla Casa per ferie dei frati francescani di piazzale delle Crociate sono stato denunciato per insolvenza fraudolenta dal superiore del convento. Non ho versato una decina di mensilità, ossia da quando ho avuto problemi con il reddito di cittadinanza”. Sono le parole di Renato Buscarini, uno degli ospiti (da circa quattro anni) della Casa per ferie di piazzale delle Crociate gestita dai frati francescani e ora in fase di dismissione per il passaggio alla diocesi.

Abbiamo contatto il superiore padre Adriano Busatto, autore della denuncia lo scorso giugno presentata al comando carabinieri di Piacenza. Ci ha risposto di non voler rilasciare dichiarazioni: “Lui sa, io non dico niente”. Con Buscarini abbiamo incontrato l’altro giorno anche Bernardo Camia e Simone Travuzzi, tutti ospiti della struttura convittuale dei francescani che dovranno lasciare libera come ha già fatto la maggioranza degli ospiti.

“Siamo rimasti in una dozzina in altrettante stanze” hanno referito. Altre 24 persone sono state ricollocate dalla Caritas diocesana e dal Comune di Piacenza che si stanno occupando di trovare una sistemazione anche per le ultime 12.