Roveleto, pistola softair senza tappo rosso: 21enne denunciato dai carabinieri

Un 21enne teneva due pistole da “softair” sotto il sedile dell’auto, una di queste priva del tappo rosso e del tutto identica ad una pistola vera. Lo hanno scoperto i carabinieri di Castell’Arquato, che hanno denunciato il giovane per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Sull’auto con lui vi erano altri tre giovani, di 23, 25 e 26 anni, tutti residenti fuori provincia, con specifici precedenti per reati contro il patrimonio.

I quattro erano stati notati in sosta da diverse ore davanti a un negozio di animali di Roveleto, da un cittadino, che ha provveduto a segnalarlo al 112. E’ intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha controllato i quattro giovani, i quali da subito hanno manifestato un atteggiamento sospetto. In seguito alla perquisizione dell’auto sotto il sedile di guida sono state trovate le due pistole, una delle quali, marca Colt modello Combat Unit, era priva del tappo rosso. Il giovane 21enne, che ne ha dichiarato il possesso, ha tentato di giustificarsi affermando che gli serviva per giocare a “softair”.