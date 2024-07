Incidente con la moto da cross a Travo, grave un 56enne

Un 56enne, uscito di casa con la sua moto da cross, per cause ancora da chiarire ha perso il controllo del mezzo ed è caduto terra e rimanendo immobilizzato per oltre due ore senza soccorsi. E’ accaduto ieri pomeriggio alla periferia di Travo. I familiari dell’uomo, preoccupati per non vederlo tornare a casa, hanno chiamato i soccorsi.

Il motociclista è stato trovato ferito e le sue condizioni sono state giudicate gravi. A soccorrerlo, un’ambulanza della Pubblica assistenza Valtrebbia e l’autoinfermieristica di Bobbio. Gli infermieri hanno giudicato serie le condizioni del motociclista ed hanno chiesto l’intervento dell’eliambulanza che è atterrata nelle vicinanze di via Donizetti, ha preso a bordo il 56enne e lo ha trasportato all’ospedale Maggiore di Parma, dove è stato ricoverato.