Blackout a Piacenza: stamattina diverse case senza luce in città e provincia

Stamattina (9 luglio) un blackout ha lasciato molte zone di Piacenza senza elettricità per alcuni minuti. L’interruzione della corrente è stata segnalata in diverse parti della città e della provincia, causando disagi ai residenti e alle attività.

Le prime segnalazioni sono arrivate presto sui gruppi di controllo di vicinato, in particolare a Borgotrebbia, Sant’Antonio e Gossolengo, ma non solo.