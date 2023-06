Fulmine colpisce una centralina elettrica, blackout a Fiorenzuola e frazioni

Il centro di Fiorenzuola e le frazioni di San Protaso e Baselicaduce sono rimaste senza luce nella tarda mattinata di oggi. Il motivo è legato a un fulmine caduto nei pressi di una cabina di distribuzione. Il sindaco Romeo Gandolfi fa sapere che i tecnici sono al lavoro per la riparazione del guasto. La perturbazione piovosa non è stata particolarmente intensa ma il fulmine ha provocato il blackout. Altri interventi sono in corso da parte dei vigili del fuoco.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà