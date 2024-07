Castel San Giovanni, ciclista di 89 anni investito da auto: non è in pericolo di vita

Un ciclista di 89 anni è stato investito all’incrocio tra via Filzi e via Silvio Pellico a Castel San Giovanni. A urtarlo è stata una Golf di colore grigio con alla guida un trentasettenne di Stradella. L’anziano è stato trasportato in ospedale, non in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e agli agenti della polizia locale.