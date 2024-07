Castel San Giovanni, accordo firmato alla Bosch: ricollocati 70 dei 138 lavoratori

Per la Bosch di Castel San Giovanni è stato firmato l’accordo. Verranno ricollocati 70 dei 138 lavoratori. Di questi 70 la gran parte, 60, verranno riassorbiti da Geodis, per il tramite del Consorzio Cal, tra Castel San Giovanni e Piacenza. I restanti dieci seguiranno Bosch, che si sposterà a Lacchiarella nel Milanese, e verranno ricollocati da Dhl. Per questi dieci lavoratori disposti a spostarsi verrà prevista un’indennità di disagio di 5 mila euro netti. I restanti 68 lavoratori che dal 30 di agosto, ultimo giorno di permanenza di Bosch a Castel San Giovanni, resteranno senza posto di lavoro, riceveranno un incentivo all’esodo di 24 mila euro netti (32 mila euro lordi). Sono questi in estrema sintesi i contenuti dell’accordo portato a casa dai sindacati Cgil. Cisl e SiCobas durante l’incontro, lungo e parecchio sofferto, con i rappresentanti di Geodis Consorzio Cal e cooperativa Leo. “Non è una vittoria, ma è il massimo che si poteva portare a casa per i lavoratori” commentano i sindacati.