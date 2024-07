“Maltrattava i genitori”: a processo un giovane con problemi di droga

Padre e madre denunciano figlio per maltrattamenti in famiglia, ma poi gli pagano la casa in affitto. Lunedì nel corso di un’udienza del processo che ha visto imputato un trentacinquenne piacentino il medico convocato per una perizia sull’imputato ha spiegato che: “a mio avviso non soffre si psicosi cronica o di disturbo bipolare” aveva invece a quel tempo un problema di tossicodipendenza da eroina, cocaina e altre droghe”.

I fatti erano avvenuti a Fiorenzuola nel 2020. Durante il processo è stata chiamata per prima a deporre una vicina di casa la quale ha raccontato: “L’imputato e la sua famiglia abitavano sotto al mio appartamento, ho spesso sentito discussioni vivaci e grida”. Ha quindi deposto un maresciallo dei carabinieri della stazione di Cortemaggiore: “Ricordo che su segnalazione della centrale operativa di Fiorenzuola siamo intervenuti in un’abitazione per una chiamata di una madre di una ragazza, quando siamo arrivati sul posto la situazione ci è sembrata tranquilla, l’imputato ammise di aver perso la testa, ma i suoi genitori in quell’occasione non lamentarono percosse”.

Il processo è stato rinviato a novembre per consentire l’ascolto dell’imputato.

L’ARTICOLO DI ERMANNO MARIANI SU LIBERTA’