Dragan a un passo dallo sfratto: “Per me vedo solo la strada”

Sul balcone ci sono due scarpe. Una, quella sinistra, al suo interno ha ancora una protesi in plastica. Appeso al muro, vicino al frigorifero, un calendario con la pagina fissa su luglio 2024. Le caselle corrispondenti a ogni giorno sono bianche, come se i giorni fossero tutti uguali: ma per Dragan il 31 luglio non sarà uguale agli altri. In quella data infatti dovrà abbandonare la sua casa in cui abita da un paio d’anni.

“Sinceramente non so come fare, non so dove andare – spiega – non ho la possibilità di pagare un affitto “normale” e la richiesta per un alloggio popolare mi è stata respinta”.

L’INFORTUNIO SUL LAVORO CHE STRAVOLGE LA VITA

Sessantun’anni, macedone, da 24 in Italia e da cinque a Piacenza, per una vita ha fatto il metalmeccanico. Poi nel 2021, mentre stava lavorando, un macchinario da sette tonnellate gli è finito sul piede: inizialmente gli sono state amputate tutte le dita, poi anche il resto del piede eccetto il tallone.

A Dragan è stata data una protesi da indossare, ma la può portare qualche ora al giorno “perché poi la gamba si gonfia e fa male”.

Oggi si muove a fatica con la stampella, più agevolmente con la sedia a rotelle: “Mi hanno riconosciuto inizialmente un’invalidità al 40 per cento, abbassata poi al 30 per cento e ancora non ho capito il perché – spiega – ho una pensione da 511 euro con cui finora sono riuscito a pagare l’affitto e le bollette”.

L’alloggio in cui Dragan vive è di quelli cosiddetti “d’emergenza”, messi a disposizione per un periodo di tempo dai servizi sociali del Comune.

IL COMUNE: “CASO BEN NOTO AI SERVIZI”

Interpellato al riguardo, il Comune attraverso l’assessora ai Servizi Sociali Nicoletta Corvi ha evidenziato come “la situazione del signor Dragan sia ben nota”: “Si tratta di un caso che abbiamo presente – chiarisce l’assessora – il signor Dragan infatti è seguito dai nostri uffici e, come accade per tutte le situazioni di necessità che abbiamo in carico e di cui ci occupiamo, i servizi sono attivi”.