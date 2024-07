Cambiano le regole per chi utilizza i monopattini: in un anno a Piacenza 44 incidenti

La mobilità è cambiata, anche in una piccola città come Piacenza. In teoria, in agosto, dovrebbe entrare in vigore il nuovo Codice della strada, nel quale sono previste misure dedicate alla micromobilità. I monopattini elettrici saranno i più soggetti a variazioni e nuove regolamentazioni: gli utenti che scelgono il mezzo a due ruote tanto in voga dovranno installarvi una targa identificativa, possedere un’assicurazione e dotarsi di casco.

Non solo, serviranno anche indicatori luminosi, utili a segnalare la frenata e le svolte. Poco cambierà per i servizi di sharing e noleggio, almeno a Piacenza, dove dal luglio del 2023, l’Amministrazione ha deliberato l’affidamento della concessione a RideMovi Spa. Infatti, la flotta dell’azienda milanese è già assicurata e dotata di luci e frecce, in più risulta molto utilizzata dai cittadini. A un anno esatto dall’attivazione, gli iscritti al servizio di sharing (monopattini, biciclette elettriche e muscolari) sfiorano quota 7.000, dei quali 436 guadagnati nell’ultimo mese. I viaggi dei piacentini durano in media poco più di 9 minuti e coprono una distanza media di 1,1 km.

A fianco delle cifre fornite dall’azienda occorre accostare quelle che arrivano dalla Polizia municipale, almeno per quanto riguarda il monopattino elettrico, il veicolo più recente e discusso. Si parla infatti di 31 violazioni registrate da giugno 2023 a giugno di quest’anno e un totale di 44 sinistri avvenuti in città compresi tutti i tipi di monopattini.

