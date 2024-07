Malore mentre è in bicicletta, piacentino di 65 anni muore a Livigno

Un turista di 65 anni, che risiedeva in provincia di Piacenza, è morto mentre era in sella alla sua mountain bike nell’impianto Mottolino Mountain Fun di Livigno (Sondrio), in Alta Valtellina.

L’uomo, secondo i primi accertamenti dei carabinieri, potrebbe essere stato colpito da un improvviso infarto mentre faceva downhill, visto che il medico non avrebbe rilevato gravi traumi da caduta.

L’allarme è stato dato da altri escursionisti che, dopo le 10.30, hanno visto l’uomo lungo il tracciato. All’arrivo del personale sanitario, con l’elicottero, era in arresto cardiocircolatorio e per lui non c’è stato nulla da fare.