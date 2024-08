Voragine lungo la Statale 412 nel Pavese: pesanti disagi anche per i castellani

Sta creando disagi anche ai pendolari castellani la chiusura della Statale 412 a Torrevecchia Pia, in località Vigonzone nel Pavese. La chiusura si è resa necessaria dopo che lo scorso fine settimana una voragine ha improvvisamente inghiottito metri di asfalto. La strada è stata interrotta e questo, per i tanti pendolari che dalla Val Tidone ogni giorno percorrono la 412 per andare al lavoro è un vero problema. “Io l’altro giorno – testimonia un castellano – ho impiegato un’ora e mezza per arrivare da Castello a Milano. Di solito – aggiunge il pendolare – impiego 45 minuti. A settembre, con la riprese delle attività a pieno regime qui ci saranno code chilometriche”.