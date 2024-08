Filo spinato teso tra gli alberi: la Forestale indaga sulla trappola per motociclisti

Indagini in corso da parte della guardia forestale di Castell’Arquato riguardo al filo spinato trovato teso tra due alberi lungo un sentiero a Vernasca, lo scorso sabato.

Si tratta di una trappola potenzialmente mortale per ciclisti ed enduristi, poiché il filo è stato posizionato ad altezza del collo in un tratto in discesa. Le indagini della Forestale sono iniziate non appena è stata ricevuta la segnalazione, confermando che il tratto di sentiero interessato si trova all’altezza di Case Bonini a Vernasca, quasi al confine con Favale di Morfasso. Il sentiero, accessibile dal parcheggio della piscina comunale di Lugagnano, è molto frequentato dagli sportivi per allenamenti.

La Forestale ha provveduto a rendere il filo “inattivo”, in modo tale da non poter recare danno a chi percorre il sentiero. In passato, malfattori hanno utilizzato catene, cavi d’acciaio e tavolette chiodate nascoste sotto la sabbia contro ciclisti ed enduristi.