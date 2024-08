Piazzale Marconi, torna il problema della sicurezza. I cittadini: “Si trova di tutto”

I recenti gravi episodi di cronaca, con una rissa che ha visto fronteggiarsi due gruppi di giovani a Piazzale Marconi e un 25enne aggredito con la catena di una bicicletta ai giardini di vicolo del Guazzo, hanno nuovamente posto sotto i riflettori il problema della sicurezza nella zona della stazione ferroviaria di Piacenza.

Un’area che, nonostante i presidi garantiti dai militari dell’esercito con l’operazione “Strade sicure”, non sempre viene percepita come pienamente sicura, specialmente durante le ore serali quando i pendolari fanno ritorno in città.

“Da queste parti la percezione della sicurezza – assicura una giovane piacentina – non è certo il massimo, specialmente se sei una ragazza. Alla sera, se ti capita di fare rientro a Piacenza con il treno, puoi trovare di tutto e nonostante i presidi delle forze dell’ordine non posso ritenermi tranquilla al cento per cento”.

Non solo: il problema relativo alla sicurezza è finito per avere pesanti ripercussioni sul sottopasso della stazione, chiuso da anni.

“Andrebbe ripulito e riaperto – afferma con decisione un autista di autobus – anche perché nelle ore di punta i pedoni spuntano da tutte le parti e il traffico è quasi sempre congestionato”.