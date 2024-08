Apprezzamento a una ragazza: scoppia l’ennesima rissa a piazzale Marconi

Ennesima rissa, ancora paura e tensione stasera, giovedì 1 agosto, in piazzale Marconi. Solo grazie all’intervento della polizia e dell’esercito la situazione è tornata alla normalità. La zona della stazione ferroviaria si conferma ancora una volta “zona calda” della nostra città. Attorno alle 21 si sono fronteggiati due gruppi di giovani. Lo scontro sarebbe esploso per alcuni apprezzamenti rivolti ad una ragazza. Sul posto è arrivata anche l’ambulanza della Croce Bianca, ma fortunatamente pare che nessuno abbia dovuto ricorrere alle cure dei soccorritori.

Le urla dei contendenti hanno creato parecchia apprensione tra passanti, viaggiatori e automobilisti che in quel momento si trovavano ad attraversare il piazzale. “Urlavano come pazzi e nemmeno l’arrivo delle forze dell’ordine sembrava preoccuparli”, ha raccontato un testimone. A riportare la calma ci hanno pensato gli agenti delle Volanti e i militari dell’Esercito che ogni sera pattugliano l’area di piazzale Marconi. La polizia in particolare ha anche ricostruito i motivi della rissa sentendo testimoni e alcuni dei giovani.