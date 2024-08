Castello, serve un restyling urgente dello stadio Soressi: lavori per 200mila euro

Lo stadio comunale Soressi di Castel San Giovanni necessita un restyling.

Occorre infatti intervenire per adeguare gli spalti alle attuali normative antisismiche. Oltre al rinforzo e alla stabilizzazione delle tribune, per cui sono già in corso i lavori, nel campo numero uno verranno sostituite tutte le luci, anche quelle delle quattro torri faro, per un investimento complessivo di circa 200mila euro.

corsa contro il tempo

Bisogna però fare in fretta: i lavori vanno completati entro l’inizio della stagione sportiva ormai alle porte. “Alle ditte impegnate nei lavori – dice l’assessore allo sport Andrea Trespidi – è stato chiesto di fare il prima possibile”.

Un impianto storico

Il “Pinetto Soressi” è considerato uno degli impianti meglio tenuti di tutta la provincia e anche uno dei più datati. Il progetto venne approvato nel 1928 dall’allora podestà Paveri Fontana. Lo stadio venne chiamato campo sportivo comunale del littorio, sotto la direzione generale del partito nazionale fascista e comprendeva campo da calcio, pista d’atletica e campo da tennis (tutti ancora presenti). Le tribune oggi oggetto di restyling vennero aggiunge nel 1948 e ristrutturate cinquant’anni dopo, nel 1997. Ospitano fino a mille persone. La gestione dello stadio, in scandenza a fine mese, è affidata alla Castellana Fontana.