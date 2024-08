A Borgonovo in arrivo l’area bike per principianti ed esperti

Un’area di 1.500 metri quadrati lungo via Papa Giovanni XXIIII, a Borgonovo, a breve diventerà una palestra a cielo aperto per gli appassionati di mountain bike.

A gestire la nuova “area bike” saranno i volontari del Velosport, mentre a pagare i lavori sarà l’ente pubblico con 10mila euro stanziati dall’amministrazione comunale.

L’area bike sarà dotata di due anelli, di cui uno per i principianti (soprattutto bambini) e un’altra per chi è già pratico. I due anelli saranno dotati di salti, dossi, curve, paraboliche per le evoluzioni e vi si potrà sperimentare anche il gettonatissimo pump truck.