Imprenditore salvato, l’abbraccio dei pompieri: “Così lo abbiamo liberato”

Un tratto la voce si spezza dalla commozione: “Quando l’abbiamo tirato fuori eravamo felicissimi. Era salvo, libero. Vivo. Ed è stata una liberazione anche per noi dopo quella fatica e i rischi corsi. Per questo poi coi ragazzi ci siamo lasciati andare a un abbraccio spontaneo. Sì, posso dire che in 31 anni di carriera non mi era mai capitata una cosa del genere”.

Ettore Ferri, 58 anni, il capo reparto dei vigili del fuoco di Piacenza che martedì pomeriggio, insieme a una decina di colleghi e a una task force composta da sanitari e soccorritori, ha salvato A parlare èche martedì pomeriggio, insieme a una decina di colleghi e a una task force composta da sanitari e soccorritori, ha salvato Alfredo Ferrari, l’imprenditore edile rimasto intrappolato per quattro ore sotto terra in un cantiere a Case Marchesi (Travo). L’uomo era rimasto letteralmente sepolto, con solo la testa fuori, travolto all’improvviso da una montagna di terra di riporto. È trascorsa una notte, ma il racconto del pompiere è ancora accorato e partecipe di quelle fasi drammatiche e concitate.