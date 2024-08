Lezioni posticipate a ottobre? La bocciatura di genitori e insegnanti piacentini

Cambia il clima, cambia anche il calendario scolastico? La proposta parte da alcuni sindacati e associazioni che hanno chiesto al Ministero dell’istruzione e del merito di posticipare l’inizio delle lezioni a ottobre, come si faceva un tempo, quando il cambiamento climatico ancora non esisteva. La proposta, destinata a far discutere in questi giorni post-ferragostani, viene bocciata su tutta la linea da genitori e insegnanti a Piacenza.

“Mi sembra un’assurdità – spiega Barbara Capelli, madre di due ragazzine – consideriamo che siamo l’unico paese in Europa in cui le scuole restano chiuse per tre mesi e le famiglie sono costrette a spendere fortune in centri estivi e attivitĂ alternative per occupare questi mes”.

Cinzia Cassinari, madre di un bambino di dieci anni, sottolinea: “Pensare di posticipare le scuole a ottobre mi sembra assurdo: cosa fanno i bambini in settembre? I centri estivi hanno un costo”.

“Sono molto contraria sia come genitore sia come docente – dichiara l’insegnante Simona Rossi – ai ragazzi fa bene stare a scuola: semmai sono le scuole che dovrebbero essere messe in condizioni di fruibilità anche nei mesi estivi, dotandole di condizionatori e zanzariere”.