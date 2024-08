Alberi di piazza Cittadella: arrivate le motoseghe, bloccate dagli ambientalisti

Da una parte il cestello e la motosega, dall’altra una cinquantina di manifestanti ambientalisti. Per ora, ad averla vinta stamattina (27 agosto) sono stati quest’ultimi: il tentativo di procedere all’abbattimento delle piante in piazza Cittadella – circa 15 esemplari tra cedri e tigli – è stato bloccato dal gruppo di cittadini militanti presente fin dalle prime ore del mattino nell’area che, stando all’accordo tra il Comune e il concessionario privato Gps, vedrà sorgere un parcheggio interrato davanti a palazzo Farnese.

“Oggi la ditta si è presentata in piazza Cittadella con le attrezzature per abbattere le piante – spiega Laura Chiappa di Legambiente – ma c’è un ricorso davanti al tribunale di Piacenza, depositato dalla nostra associazione insieme a undici residenti, che sarà esaminato in udienza il prossimo 10 settembre, perciò il concessionario dovrebbe aspettare quella data prima di intervenire”. I manifestanti ambientalisti, dunque, hanno bloccato pacificamente l’azienda incaricata di abbattere gli alberi. La Digos è intervenuta per stemperare la tensione, comunicando la decisione della ditta di sospendere momentaneamente l’eliminazione delle piante: “È in corso un’interlocuzione legale tra il Comune e il concessionario privato in seguito al ricorso giudiziario presentato contro il taglio degli alberi, pertanto in questa fase la ditta procede solamente alla recinzione dell’area” ha spiegato l’ispettore della Digos Luciano Giannatiempo rivolgendosi ai manifestanti. Il furgone con il cestello e la moto sega ha lasciato i pressi dell’ex biglietteria tra gli applausi provocatori del sit-in ambientalista.

Intanto, ieri sera, dopo le 21, Gps ha allestito una parte dell’area di cantiere, accanto all’ex biglietteria. “Ma la delimitazione non è completa e manca la cartellonistica obbligatoria, perciò abbiamo allertato la polizia locale” ha avvertito Chiappa. I tecnici sono arrivati sul posto per completare l’allestimento dell’area di cantiere.