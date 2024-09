“Il nostro fiore all’occhiello”: successo per la fiera della Coppa di Carpaneto

“E’ una meravigliosa edizione della Festa della coppa”. Così commenta il sindaco Andrea Arfani nel dare il benvenuto a cittadini, autorità politiche, forze dell’ordine, colleghi amministratori dei paesi limitrofi, rappresentanti di realtà economiche-produttive e associative, in occasione dell’inaugurazione della manifestazione estiva di Carpaneto. Il paese piacentino della Val Chero vanta l’unica fiera di prodotto di tutta la Regione, la più antica e la più longeva, nata per celebrare la coppa piacentina quando ancora non era prodotto a Denominazione di Origine Protetta (Dop), segno della lungimiranza di chi ha creato l’evento nel 1952.

Un tempo il centro storico era differente, così com’erano diverse le proposte, c’era la corrida con i maiali, il palo della cuccagna, le rappresentazioni in costume, la sfilata di carri allegorici, il municipio battezzato “Palazzo della mostra”, i primi raduni di vespa: le belle foto dell’archivio di Severino Ballestrieri, esposte all’interno della Sala Bot grazie al lavoro svolto dal gruppo amatoriale ‘Cineclub Piacenza – Non solo foto’, hanno raccontato un passato a tanti sconosciuto.

“La Festa della coppa è il fiore all’occhiello del nostro calendario di eventi – commenta il presidente della Pro loco Alessandro Corradini. – Ci tenevamo fosse ricordata come edizione di successo. Ci vuole tempo per mettere in piedi un’organizzazione così complessa e quello che abbiamo avuto a disposizione non è stato tanto, ma abbiamo fatto sforzi e sacrifici per regalare serate che hanno avuto una grande partecipazione. Potrà essere la fortuna dei principianti ma credo sia anche il frutto del tanto lavoro che c’è stato dietro. Abbiamo chiesto fiducia, alle nostre realtà commerciali e agli sponsor, e ci è stato data, ci auguriamo di averla ripagata. Non celebriamo solo un prodotto, la coppa, ma attraverso questo salume, celebriamo l’identità di un territorio. Tutti ci identifichiamo nell’eccellenza che è prodotta ogni giorno dai nostri salumifici: è il motivo per cui da 66 anni siamo qua. Con l’impegno, ce lo siamo detto con il Consorzio di Tutela, di avviare una collaborazione sempre più stretta affinché la Festa della coppa possa diventare punto focale di questa eccellenza di cui siamo orgogliosissimi”.