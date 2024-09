Occupavano abusivamente casolari abbandonati: sei stranieri denunciati

Si erano insediati abusivamente in tre casolari della Val d’Arda, ma sono stati “pizzicati” dai carabinieri della compagnia di Fiorenzuola, impegnati in controlli contro le occupazioni abusive di cascinali agricoli: si tratta di sei stranieri senza fissa dimora, di età compresa tra i 30 e i 48 anni. Per tutti loro è scattata la denuncia per invasione di terreni ed edifici. Alcuni sono stati anche accompagnati in questura per regolarizzare la loro posizione. Due erano regolarmente in Italia, altri tre sono risultati clandestini, mentre uno solo era richiedente asilo in attesa della definizione del procedimento amministrativo.

Gli uomini dell’Arma hanno sorpreso due degli individui denunciati all’interno di un casolare abbandonato in località Pavarana di Fiorenzuola, di proprietà di una ditta in liquidazione che aveva già segnalato la presenza abusiva di alcuni occupanti.

Uno di questi, un nordafricano di 48 anni, era inottemperante ad un ordine del questore di Nuoro (risalente al 2020) di abbandono del territorio nazionale e per questo è stato portato in questura per il prosieguo degli accertamenti.

Un altro straniero di 30 anni è stato invece trovato in un altro cascinale poco distante. All’interno di un terzo immobile abbandonato in località Paullo sulla provinciale 462 sono stati individuati altri tre stranieri, di 32, 40 e 43 anni: tutti loro si erano stabiliti definitivamente in alcune stanze, come si poteva dedurre dalla presenza di numerosi effetti personali. Due di questi erano irregolari e non ottemperanti a precedenti ordini di questori mentre uno, un 32enne senza fissa dimora, era richiedente asilo.

Al termine di tutti gli accertamenti i sei stranieri, come detto, sono stati denunciati.