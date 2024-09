Musicampus: vacanza a base di note e camminate per 50 studenti della Calvino

Una vacanza a base di musica e camminate. È quella che ha visto protagonisti più di cinquanta studenti delle classi seconde e terze della scuola media a indirizzo musicale Calvino, che la scorsa settimana hanno partecipato a un “campus musicale” sull’Appennino piacentino. Per la precisione studenti e insegnanti hanno trascorso quasi una settimana a Mareto, allenandosi con gli strumenti ma anche effettuando escursioni nei dintorni.

progetto musicampus

Gli studenti sono quelli dell’orchestra della Calvino guidata dal professor Franco Nobis: ad accompagnarli sono stati nove insegnanti di musica, ossia Pietro Caico (tromba), Sergio Piva (clarinetto e sax), Paolo Garilli (pianoforte), Maria Pia Scotti e Ilaria Italia (violino), Igor Macrì (violoncello), Sergio Piva (clarinetto e sax), Giovanni Baffi (percussioni) oltre allo stesso Nobis.

“Si tratta del progetto Musicampus – spiegano gli insegnanti – era partito l’anno scorso: quest’anno siamo alla seconda edizione. L’idea è stata quella di coinvolgere gli studenti in giornate di studio e di prove: i primi due giorni il gruppo è stato suddiviso in sezioni strumentali e ha suonato per due ore alla mattina e due al pomeriggio. Gli altri due giorni invece sono stati dedicati alle prove collettive d’orchestra e al sabato mattina c’è stato il concerto conclusivo”.

I ragazzi hanno potuto però cimentarsi anche in escursioni come quella fatta sul monte Aserei con la guida Emiliano Sampaolo.