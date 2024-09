Parcheggi a rotazione, pulizia e illuminazione: i progetti per la zona della stazione

Parcheggi a rotazione, magari con una quota riservata ai possessori di un abbonamento al treno; una pulizia più frequente e capillare dell’intera area, da troppo tempo un inno al degrado; una maggior illuminazione delle zone adiacenti alla stazione di piazzale Marconi; e la svolta progettuale del cambio di sede per la stazione di ricarica elettrica della metro leggera (Brt) che non sarà più collocata in viale Sant’Ambrogio togliendo quasi 300 stalli, ma in zona Lupa-autostazione via dei Pisoni.

Sono alcune delle novità che l’amministrazione comunale ha in mente, in parte nel breve periodo e in parte nel lungo, per correggere la rotta rispetto a un comparto complesso e trascurato e per rispondere alle criticità segnalate da anni dai pendolari. L’altra sera in Comune un incontro informale con il presidente dell’associazione Pendolari Nicola Contardi e l’assessore ai lavori pubblici Matteo Bongiorni è servito per preparare il terreno. Nell’incontro i pendolari hanno ribadito la necessità di maggiore illuminazione nei percorsi intorno alla stazione fino ai Giardini Margherita: il potenziamento degli impianti luce appare la soluzione più percorribile nel breve periodo.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTÀ