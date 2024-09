Disturbi cognitivi e demenze, 370 pazienti in cura al centro di Borgonovo

A Borgonovo sono 370 i pazienti in carico al Centro per disturbi cognitivi e demenze della Casa di Comunità di via Seminò (ex ospedale). Di queste 370 persone una cinquantina è ospite di case protette, mentre il resto vive a casa assistito da familiari o badanti che fungono da cosiddetti care-giver sulle cui spalle grava un peso enorme. I dati sono stati resi noti durante la giornata di sensibilizzazione tenutasi in via Roma in occasione degli eventi legati alla Giornata Mondiale dell’Alzheimer,. Durante la mattinata decine di persone si sono avvicinate al banchetto e al personale, coordinato dalla geriatra Eliana Palermo, per sottoporsi a test di screening.

Per accedere al servizio di Borgonovo occorre, dopo aver ottenuto l’impegnativa del medico per la valutazione multidimensionale geriatrica d’equipe, contattare lo 0523 317845 dalle 14 alle 16 dal lunedì al mercoledì.