Agenti di polizia locale bloccano un’auto, ma uno degli occupanti va in escandescenza rendendo necessario l’intervento di altre pattuglie. L’uomo, un cittadino straniero, dopo il diverbio con gli agenti si è dato alla fuga. L’auto è stata posta sotto sequestro. È accaduto oggi, 26 settembre, in via Taverna a Piacenza.