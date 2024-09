Ubriaco da record fa un incidente: era quasi sei volte oltre il limite, denunciato

Aveva un tasso di alcol nel sangue pari a quasi sei volte il limite consentito: per questo motivo per il conducente di un furgone, rimasto coinvolto in uno scontro con una moto lungo via Emilia Parmense all’altezza della rotonda con via Milani (in direzione Pontenure), è scattata la denuncia dall’autorità giudiziaria.

Inoltre, gli è stata anche ritirata la patente.

controlli notturni

L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi, dove tra l’altro la polizia locale ha eseguito una serie di controlli mirati nelle ore notturne (dalla mezzanotte alle tre) per la prevenzione degli incidenti stradali causati dall’abuso di alcol: un presidio straordinario che gli agenti hanno effettuato in via Emilia Parmense. Le tre pattuglie impiegate hanno controllato, in poche ore, 35 veicoli con rispettivi conducenti e passeggeri, in entrata e in uscita dalla città. Tutte le persone al volante sono state sottoposte ad accertamento qualitativo non invasivo per la verifica della guida in stato di ebbrezza: non sono state riscontrate positività, né violazioni alle altre norme del codice della strada.

attivitÀ di prevenzione e sensibilizzazione

Sebbene non siano state rilevate infrazioni, il servizio ha avuto molteplici finalità tra cui, viene sottolineato dal Comando di via Rogerio, in primo luogo quella preventiva e di sensibilizzazione. Gli operatori impegnati hanno ricordato a tutti i conducenti l’importanza di mantenere condizioni di piena lucidità, elogiando soprattutto i giovani neopatentati che si sono mostrati rspettosi non solo delle regole relative agli alcolici, ma anche diligenti nell’uso delle cinture di sicurezza e attenti a evitare l’utilizzo del telefono durante la guida.