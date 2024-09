Castel San Giovanni: il Comune sborsa altri 140mila euro per le mense scolastiche

Servono altri 140mila euro per pareggiare i costi della mensa scolastica. Le rette pagate dalle famiglie non bastano a coprire i costi che, soprattutto negli ultimi anni, sono schizzati alle stelle. Per far fronte a tale aumento ora l’ente pubblico locale mette di tasca propria altri 140mila euro che consentiranno di mantenere invariate anche per quest’anno scolastico le rette. “La nostra intenzione – annuncia la sindaca Valentina Stragliati – è di non toccare le tariffe pagate dalle famiglie”. Di qui la necessità di ripianare la parte mancante con fondi dell’ente pubblico.