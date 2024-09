E’ stato individuato dagli gli agenti del Nucleo Infortunistica della polizia locale di Piacenza il conducente del mezzo che nella serata di sabato 21 settembre ha urtato due persone sulle strisce pedonali in via Manfredi, allontanandosi subito dopo e facendo perdere le proprie tracce. Sono in corso le indagini per accertare la posizione del conducente.