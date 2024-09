Ordine dei Medici, Augusto Pagani si ricandida e presenta la lista

Le votazioni si svolgeranno il 26, 27 e 28 ottobre e coinvolgeranno 1.500 medici e odontoiatri di Piacenza e provincia.

“Voglio dissipare sospetti e malintesi, prima che si creino – ha detto Pagani -. Infatti, in questi quattro anni, all’Ordine, non c’è stata nessuna contrapposizione fra il consiglio direttivo e il presidente uscente Gandolfini. Mauro è un amico e una persona che gode della mia stima. Nonostante ciò, siamo diversi per carattere, esperienze professionali e modelli di Ordine”.

Pagani afferma infatti di volere un Ordine che vada oltre la gestione delle attività istituzionali e di rappresentanza e che discuta dei principali problemi della sanità locale e nazionale.

“Dobbiamo affrontare e superare momenti difficili, risultato di un’inadeguata programmazione e di un insufficiente finanziamento del Sistema sanitario nazionale negli ultimi 40 anni, a fronte di bisogni e richieste crescenti di prestazioni e servizi. I professionisti della sanità – ha spiegato – sono pochi e le prestazioni tante e non sempre appropriate: è normale che aumentino carenze e tempi di attesa e cresca quindi l’insoddisfazione dei pazienti”.

Pagani ha infatti espresso preoccupazioni anche per un problema che appare in aumento, ovvero quello della violenza contro il personale sanitario degli ospedali.

La squadra

In squadra con Pagani ci sono 11 consiglieri e revisori in carica e 6 sono, invece, alla loro prima esperienza ordinistica.