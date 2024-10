Fondo antiviolenza: tre donne “salvate” e pronte a iniziare una nuova vita

Sono tre le donne che, grazie al fondo antiviolenza, stanno cercando di ricostruirsi una vita. Il fondo, istituito con risorse della Regione, sta consentendo in questi mesi di aiutare tre donne e i loro figli, reduci da un ricovero in una struttura protetta lontani da mariti e padri violenti, a iniziare una nuova vita.

La somma viene usata per pagare le prime rate di affitto di un nuovo alloggio lontano dalla persona violenta, le prime bollette, arredi, i libri per far studiare i figli. Spese cioè necessarie a ricominciare a camminare in piena autonomia, con le proprie gambe e senza dover dipendere da nessuno, in attesa magari di trovare un lavoro.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ