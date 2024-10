Castel San Giovanni, stretta sui controlli per l’abbandono selvaggio di rifiuti

Ogni castellano produce in un anno oltre mille chili di rifiuti. Ma il dato risponde davvero a realtà? O in quei mille chili sono contenuti anche rifiuti di chi arriva da fuori comune per scaricare abusivamente a Castel San Giovanni? Il dubbio è più che legittimo, visti anche i recenti casi di abbandono selvaggio di rifiuti, tanto da indurre l’amministrazione comunale a ipotizzare una stretta sui controlli.

Una delle ipotesi al vaglio è un’intensificazione dei controlli rispetto a chi conferisce in discarica, magari introducendo l’obbligo di dimostrare la propria identità e quindi l’effettiva residente nel territorio comunale.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ