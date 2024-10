Cimitero di Piacenza, parte la riqualificazione: lavori per 4,8 milioni in tre anni

Nuova copertura sui loculi del reparto IV, sistemazione del mausoleo dei caduti per la patria e dei portali laterali, ripristino delle cappelle, dei portali di ingresso di via Caorsana, del fronte della chiesa di Santa Maria del Suffragio. Sono gli interventi di riqualificazione del cimitero urbano prossimi a partire e in programma nel triennio 2024-26. Valgono 820mila euro (Iva inclusa) e si aggiungono al piano di manutenzioni straordinarie previsto sempre nel triennio per un valore di un milione. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo redatto da “Servizi cimiteriali Piacenza”, la società che a inizio 2023 si è aggiudicata la gestione dei cimiteri municipali per quindici anni.

piano triennale di opere

Il piano triennale di opere, che complessivamente vale circa 1,8 milioni, è la prima tranche degli interventi per i quali il gestore si è impegnato nell’intero periodo: di 4,8 milioni l’ammontare rimanente, che porta sui 6,6 milioni il totale dell’investimento nei quindici anni. Questi gli importi del project financing presentato da “Servizi cimiteriali Piacenza” con la formula del partenariato pubblico privato, sottoscritto un anno fa con il Comune

