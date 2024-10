San Nazzaro: auto schiantata nei campi nessuno, dentro ma sangue nell’abitacolo

Venerdì 11 ottobre verso le 21.30 i primi a dare l’allarme sono stati i passanti: un’auto grigia è stata infatti vista in un campo, contro un albero, nella zona del cimitero di San Nazzaro, a Monticelli. Sul posto, lungo la circonvallazione nuova, sono quindi intervenuti subito il personale del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. L’auto, tuttavia, era vuota nonostante gli airbag esplosi e nessuno era a bordo. Ad inquietare i presenti è stato il fatto che i sedili erano in parte ricoperti di sangue così come altre componenti del mezzo. Alle 22 le forze dell’ordine erano quindi al lavoro per cercare di capire tramite la targa di chi fosse l’auto e chi fosse il ferito. La speranza è che sia stato portato da qualcuno in ospedale per le cure necessarie, visto che potrebbe aver perso molto sangue stando a quanto rilevato ieri sera. Qualcuno avrebbe visto una persona allontanarsi a piedi.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’