Nuovo ospedale, via al bando per il partner privato che finanzierà 160 milioni di euro

Un avviso pubblico per trovare il partener privato interessato a finanziare il nuovo ospedale di Piacenza per una quota di 160 milioni di euro. La delibera è stata approvata dall’Ausl nei giorni scorsi e a breve sarà pubblicato il bando. Dopo mesi di silenzio, dunque, ecco riaccendersi i riflettori sul percorso di una delle opere più rilevanti per il nostro territorio, cioè il nuovo nosocomio nell’area 5. Una risposta anche ai sindacati che chiedevano di conoscere a che punto fosse l’iter.

Per arrivare alla pubblicazione dell’avviso pubblico occorre come si è arrivati all’oggi ricordando alcuni passaggi decisivi. Il 19 giugno 2023 l’Ausl approva lo studio di fattibilità versione 2.0. Il 19 settembre dello stesso anno la giunta comunale prende atto dello studio di fattibilità per la localizzazione nella macro area 5 del nuovo ospedale.

Il 12 febbraio 2024 una tappa importante: nell’ambito del programma pluriennale sugli investimenti, la Regione approva il piano di finanziamento per un importo complessivo pari a 296.138.405 euro al netto di arredi, tecnologie biomediche e informatiche, finanziato: di questa somma 129.017.326,34 sono frutto di finanziamento statale, 6.790.385,60 di risorse regionali (il 5% dell’intera opera), mentre la quota rimanente di 160.330.693,06 deriverà da un rapporto di partenariato pubblico-privato.

Ulteriori tappe: il 29 febbraio scorso il Comune ha indetto la Conferenza di servizi finalizzata ad acquisire gli elementi valutativi esposti nello studio di fattibilità, per permettere all’Ausl di procedere all’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica economica. Il 22 aprile è stato sottoscritto l’accordo tra Comune di Piacenza, Provincia di Piacenza e Regione Emilia-Romagna, che impegna gli enti a farsi carico delle infrastrutture viabilistiche necessarie a garantire condizioni di accesso più sicure al nuovo presidio. A giugno l’Ausl delibera il percorso procedurale e amministrativo per la realizzazione del nuovo ospedale. !La scelta – si legge nella stessa delibera – è ricaduta su uno scenario innovativo, quello in grado di garantire il più equilibrato bilanciamento tra esigenze di efficienza operativa, tempistiche di disponibilità delle risorse economico-finanziarie, rischi connessi alla complessità delle operazioni ed efficacia complessiva del percorso”.

A luglio 2024 la giunta regionale prende atto dell’iter procedurale per la realizzazione del nuovo ospedale e impegna i primi fondi che serviranno a finanziare le prime spese ingenti (come gli espropri). L’importo è di 6.790.385,60 euro.

Parallelamente, l’Ausl sta portando avanti il percorso per la ricerca di un promotore per l’attivazione di un Partenariato pubblico privato. L’altro giorno è stata pubblicata la delibera di approvazione dell’avviso pubblico per raccogliere candidature. I partecipanti al bando, che dovranno possedere gli specifici requisiti previsti, potranno proporre una manifestazione di interesse. In questo modo, si potrà arrivare a selezionare un partner al quale affidare lo sviluppo e la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica. L’operatore economico svilupperà una proposta dettagliata, che sarà poi valutata dall’Azienda. Nel caso il progetto di fattibilità tecnico economica sia ritenuto idoneo, si procederà a gara, con diritto di prelazione da parte del proponente.