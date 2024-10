Piacenza Expo, via alla tre giorni sui veicoli e mezzi per il trasporto stradale

Sessanta espositori per oltre 10mila metri quadrati di allestimento.

Con questi numeri ha aperto i battenti stamattina, giovedì 17 ottobre, la prima edizione di “T3 – Truck, Tyre, Trailer”, la fiera italiana dei veicoli e mezzi per il trasporto stradale interamente dedicata a tecnologie, modelli pesanti e leggeri, allestimenti, rimorchi e semirimorchi, pneumatici e componentistica per autocarri, furgoni, trattori stradali e rimorchi.

Una novità in programma a Piacenza Expo fino a sabato 19 ottobre organizzata da Medaipoint & Exhibitions. Il convegno “L’alba dei camion elettrici a batterie: l’offerta di mercato e le motivazioni di chi già li usa o si accinge a metterli in flotta” a cura del periodico “Allestimento & Trasporti” ha dato il via all’evento, introdotto dal direttore di Medaipoint & Exhibitions, Fabio Potestà.

“Abbiamo più di 10mila metri quadrati di esposizione tra padiglioni interni ed esterni – ha spiegato – un inizio davvero promettente, non abbiamo mai avuto una prima edizione di dimensioni così importanti qui a Piacenza.

Non solo, sono presenti tutti i brand più importanti, direttamente o indirettamente e questo è già un motivo di soddisfazione di per sé visto che si tratta dell’edizione pilota in previsione della seconda che faremo nell’ottobre del 2026”.

“T3 – Truck, Tyre, Trailer” sarà aperto anche venerdì dalle 9 alle 18 e sabato dalle 9 alle 17.