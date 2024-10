Il vescovo Cevolotto in visita a Villa Ghiberti, nell’ex Maruffi 70 ospiti anziani

“Con il cuore, dagli ospiti di Villa Ghiberti”. Il vescovo Adriano Cevolotto ha ricevuto in dono un’icona della Vergine Maria dagli ospiti della storica struttura di via Roma in occasione della visita programmata nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 ottobre.

“Lei è un prete?” “Certo signora, sono vescovo e allo stesso tempo prete ed è un piacere conoscerla” la risposta con il sorriso di monsignore Cevolotto alla domanda di un’anziana ospite, prima di conferire la benedizione a lei e a tutti i presenti all’interno della cappella dell’edificio.

Interventi della nuova gestione

In quello che era il Maruffi e che, dallo scorso aprile sotto la gestione di Edos si chiama Villa Ghiberti sono accolti attualmente oltre settanta ospiti tra anziani autosufficienti e non autosufficienti. “Siamo molto soddisfatti di questi primi mesi di lavoro – le parole del direttore Claudio Boriotti -. Il numero di ospiti è aumentato, ma il nostro obiettivo è quello di arrivare a riempimento, visti i 126 posti letto a disposizione. In questi primi cinque mesi abbiamo provveduto ad effettuare interventi importanti come la sistemazione dei tetti, la riqualificazione dell’impianto anti-incendio e l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione”.

Edos è subentrata nella gestione della struttura di via Roma a Proges che a inizio anno aveva annunciato il recesso, innescando una grande mobilitazione per salvare la storica realtà. “Al centro della nostra attività l’impegno a offrire risposte alle esigenze degli anziani e dei loro famigliari” ha sottolineato Boriotti prima di ringraziare il vescovo Cevolotto della visita.