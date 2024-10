Incidenti sulla Statale 45: due schianti in mezz’ora, a Fabiano tre feriti lievi

Due persone sono rimaste ferite alle 19.40 di giovedì 24 ottobre in uno scontro frontale tra auto sulla Statale 45 a Fabiano di Rivergaro.

Nonostante i danni ai mezzi, i feriti – portati all’ospedale in ambulanza – non sono gravi. Lievi conseguenze anche per un anziano la cui auto, mezz’ora prima, era finita contro un guardrail sempre sulla 45 nei pressi di Fabiano. Sono intervenuti, in entrambi i casi, i mezzi inviati dal 118 e, per il frontale, anche i vigili del fuoco. I rilievi di legge dei due incidenti sono stati effettuati dai carabinieri di Rivergaro con a capo il luogotenente Roberto Guasco.

Un altro scontro tra auto, con un ferito lieve, verso le 20 a Mucinasso lungo la Sp 6 per Carpaneto. Una delle vetture è finita contro la cancellata di un’abitazione. Sul posto 118 e polizia locale.