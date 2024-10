“Aurora ha tentato di aggrapparsi alla ringhiera”. Al via l’udienza per il 15enne

È iniziata nella tarda mattinata di mercoledì 30 ottobre, davanti al tribunale per i minorenni di Bologna, l’udienza di convalida del fermo per il 15enne che la mattina del 25 ottobre era insieme ad Aurora, la studentessa di 13 anni precipitata dal settimo piano di un palazzo di Piacenza. Il 15enne lunedì è stato fermato e condotto al carcere minorile, l’accusa è di omicidio. All’udienza è presente il difensore del ragazzo, l’avvocato Ettore Maini insieme all’avvocata Rita Nanetti e alla madre del giovane indagato. Probabilmente la decisione arriverà nel pomeriggio.

Secondo quanto riferisce l’Ansa, in base a quanto ricostruito dagli inquirenti, la ragazza dopo essere stata spinta oltre la ringhiera del balcone al settimo piano del palazzo dove viveva, avrebbe tentato disperatamente di aggrapparsi alla ringhiera stessa, ma il giovane che era con lei a quel punto l’avrebbe colpita ripetutamente con le mani, con l’obiettivo di farla cadere. Sarebbe questa la ricostruzione della procura per i minorenni di Bologna e dei carabinieri del nucleo investigativo per i fatti avvenuti nella mattinata del 25 ottobre a Piacenza.