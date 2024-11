Castel San Giovanni, non c’è pace per piazza Casaroli: selciato danneggiato

Ancora disagi in piazza Casaroli, a Castel San Giovanni. Dopo i vandalismi e le multe a ragazzi sorpresi a giocare a palla, nonostante il divieto, ora a saltare sono le mattonelle del selciato.

“È un peccato – segnalano alcuni passanti – perché questa è la piazza più bella di Castel San Giovanni, eppure tocca sempre parlarne in maniera negativa”.

Il “flagello” delle piastrelle che saltano ha riguardato anche la vicina via Mazzini dove solo pochi giorni fa è stato necessario mettere mano ad alcuni rappezzi, sempre per lo stesso motivo: piastrelle crepate o saltate a causa del peso delle auto in transito.

L’ARTICOLO DI MARIANGELA MILANI SU LIBERTÀ