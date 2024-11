Contro la violenza di genere, torna nella valli “Questo non è un autobus”

Torna “Questo non è un autobus” nelle Valli Piacentine per contrastare la violenza di genere . Dall’11 al 29 novembre 2024, la seconda edizione del tour parlerà del fenomeno della violenza digitale.

Anche quest’anno, Sciara Progetti Teatro presenta la seconda edizione del progetto laboratoriale “Questo non è un autobus”, co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, per promuovere sensibilizzazione, educazione e impegno contro la violenza di genere in 10 Comuni della Valdarda, Valnure e Valtrebbia.

Ideato e coordinato dalla compagnia teatrale Sciara Progetti, riconosciuta per l’eccellenza nell’educazione non formale e accreditata dal Ministero dell’Istruzione per i temi della creatività, il progetto punta a coinvolgere scuole e comunità dal 11 al 29 novembre 2024 con un ricco calendario di attività. L’edizione di quest’anno porrà il focus sulle relazioni online e le discriminazioni di genere all’interno degli universi digitali più frequentati dalle nuove generazioni, come i social e l’ambiente del gaming.

Un Bus-Laboratorio per le Valli

Cuore dell’iniziativa sarà il ritorno del bus a due piani, trasformato in un laboratorio immersivo che, in tour tra i Comuni coinvolti, offrirà giornate di animazione culturale gratuite, tra laboratori per gli studenti e attività aperte alla comunità. La giornata tipo, che toccherà ciascun comune, prevede a bordo del bus:

● Mattina (H 9.00 -13.00): laboratori immersivi per studenti delle scuole secondarie di primo grado delle Valli, già introdotti al tema con sessioni online di educazione non formale

● Pomeriggio (H 14.00 -16.30): microcinema sulle emozioni per bambini dai 6 ai 10 anni, accompagnati da insegnanti o genitori, ad ingresso libero

In parallelo, sarà installata una mostra temporanea e itinerante sulla violenza contro le donne, visibile dal 25 novembre 2024 in ciascun comune in spazi pubblici frequentati dai cittadini per la durata di due giorni, come momento di riflessione aperto a tutti. Il progetto prevede inoltre un focus group a circuito chiuso il 2 dicembre 2024, con tutti i rappresentanti comunali, responsabili di CAV, CPIM, forze dell’ordine, professioni sanitari e agenzie educative, per rafforzare la rete di collaborazione e prevenzione costruita nel 2022, affrontando anche le sfide educative relative a discriminazioni e violenza digitale.

L’invito a partecipare è esteso a tutta la comunità, e si spera che questa seconda edizione del progetto, rivolta ai giovani e agli adulti delle Valli, possa contribuire al consolidamento di una cultura di prevenzione e dialogo costruttivo.

Le date del tour in provincia di Piacenza:

11 Novembre – Vernasca

12 Novembre -Morfasso

13 Novembre -Lugagnano

14 Novembre -Travo

15 Novembre -Bobbio

25 Novembre -Ponte Dell’Olio

26 Novembre -Bettola

27 Novembre -Farini

28 Novembre -Ferriere

29 Novembre -Castell’Arquato