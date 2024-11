Bassa Val Trebbia, controlli dei carabinieri: una patente ritirata e hashish sequestrato

Tre giovani sono stati segnalati come assuntori di droga, sei perquisizioni personali sono state eseguite, sono state elevate alcune contravvenzioni per violazioni al codice della strada, con il ritiro di una patente di guida e il sequestro di quasi dieci grammi di hashish.

Questo è il bilancio dell’attività di controllo sul territorio condotta dai carabinieri della Compagnia di Bobbio nella giornata di venerdì 8 novembre, in particolare nella zona della bassa Val Trebbia.

Un operaio ventenne e due studenti di 16 e 19 anni sono stati trovati in possesso di modiche quantità di hashish per uso personale e segnalati alla Prefettura quali assuntori di droga. Durante il servizio sono state effettuate sei perquisizioni personali. Le pattuglie, attive lungo la statale 45 e sulle principali vie di traffico, hanno controllato complessivamente 69 veicoli e 103 persone, elevando contravvenzioni per violazioni delle norme di sicurezza stradale e ritirando la patente a un automobilista la cui licenza di guida era scaduta.

Durante le operazioni, una pattuglia impegnata in un posto di controllo rafforzato è dovuta intervenire a Niviano, dove erano stati segnalati rumori sospetti e la presenza di un uomo con una torcia acceso mentre si allontanava da un’abitazione disabitata. Giunti sul posto, i militari hanno ispezionato l’edificio, accertando l’assenza di segni di effrazione.