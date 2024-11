“Un monumento per Nicoletta Palladini e tutte le vittime del lavoro”

Un monumento che a Castel San Giovanni ricordi Nicoletta Palladini e tutte le vittime del lavoro. In occasione del momento di preghiera, e poi della messa celebrata nella chiesa di San Rocco in memoria delle vittime sul lavoro, la sindaca Valentina Stragliati ha proposto di realizzare un monumento che ricordi chi, come l’ex operaia morta nel 2022 mentre era al lavoro in Vetreria, ha perso la vita sui posti di lavoro.

“È intenzione mia e dell’amministrazione – ha detto la sindaca – quella di erigere un monumento che ricordi Nicoletta, e con lei tutte le persone che hanno perso la vita sul posto di lavoro”.

Chi era Nicoletta Palladini

Nicoletta Palladini oggi avrebbe 52 anni. Nel novembre di due anni fa perse la vita mentre al lavoro, durante un turno in Vetreria, a Borgonovo, dove lavorava da 27 anni. Madre di due figli e moglie, la sua morte fece molta impressione e rimbalzò anche sulle cronache nazionali.