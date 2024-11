Vaccini contro l’influenza, nuove date per le sedute gratuite per alcune categorie

Prosegue la campagna di vaccinazioni antinfluenzali e anti Covid dell’Ausl di Piacenza.

I medici di famiglia e i pediatri assicurano le vaccinazioni ad adulti e bambini con patologie croniche, persone over 60, bambini dai 6 mesi ai 6 anni e donne in gravidanza e collaborano a raggiungere le persone ricoverate in strutture per lungodegenti. Per tutte queste categorie, la vaccinazione è raccomandata e gratuita.

Il Servizio di Igiene e sanità pubblica, inoltre, mette a disposizione alcune sedute aperte e gratuite, riservate ad alcune categorie di cittadini:

– addetti ai servizi essenziali (per esempio, insegnanti, autisti di mezzi pubblici, Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, etc.)

– donatori di sangue e volontari in ambito sociosanitario

– personale degli allevamenti e dei macelli

Durante gli appuntamenti è possibile sottoporsi alla sola vaccinazione antinfluenzale, alla sola vaccinazione anti-Covid o entrambe a le vaccinazioni contestualmente.

Le prossime date programmate sul territorio

Lunedì 18 novembre 2024

Laboratorio analisi dell’ospedale di Piacenza collocato nell’edificio 5A del nucleo antico dalle 15 alle 17

Martedì 19 novembre 2024

Casa della Salute della Comunità di Borgonovo in via Seminò 20 dalle 15 alle 17

Casa della Salute della Comunità di Carpaneto a Piazzale Giuseppe Rossi, 1 dalle 15 alle 16.30

Giovedì 21 novembre 2024

Casa della Salute e della Comunità di Piacenza a piazzale Milano, 2/6 dalle 14 alle 17

Punto prelievi della Pubblica assistenza Croce bianca in via Ranieri 2 dalle 11.30 alle 13.30

pagina dedicata sul sito dell’Azienda . Il calendario completo è scaricabile alla