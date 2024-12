Cena benefica, consegnati 10mila euro a “Casa di Iris” e alle Suore della provvidenza

La nuovissima sede legale dell’Hospice di Piacenza “Casa di Iris” ha eccezionalmente aperto le sue porte ieri in anteprima, in attesa dell’inaugurazione ufficiale che si terrà il prossimo 6 di gennaio per accogliere alcuni amici davvero generosi.

Sono i rappresentanti dell’associazione “William Bottigelli” che, come ogni anno, nel periodo autunnale organizza la tradizionale cena di solidarietà con tanto di aste di maglie di calciatori e sportivi famosi nel Salone degli Arazzi del Collegio Alberoni di Piacenza. Il ricavato va sempre in beneficenza per sostenere realtà del nostro territorio e quest’anno è toccato sia alla Casa di Iris sia alle Suore della provvidenza di monsignor Torta.

Ieri pomeriggio il presidente dell’associazione “Insieme per l’Hospice” Sergio Fuochi ha dunque accolto tutti i rappresentanti coinvolti nella sede accanto alla struttura di via Bubba per la consegna dei maxi-assegni del contributo complessivo di 10mila euro, 5mila a Casa di Iris e 5mila alle Suore. Un luogo speciale per una donazione altrettanto speciale.