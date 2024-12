Furti in calo a Piacenza e Castello, in aumento a Fiorenzuola e Cadeo

Furti in abitazione in calo del 30% a Piacenza e nel comprensorio di Castel San Giovanni; in aumento invece nei territori di Fiorenzuola e Cadeo. E’ l’esito dell’analisi statistica effettuata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

La prefettura ha disposto una intensificazione dei servizi di vigilanza in provincia da parte delle Forze dell’Ordine, anche con l’obiettivo di migliorare la percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

“Attesa l’imminenza delle festività natalizie – si legge nel copmunicato della Prefettura -, è stato analizzato il dispositivo di controllo già attualmente in essere, per valutarne l’adeguatezza e calibrarlo ai prevedibili incrementi dei flussi di traffico in ambito stradale, autostradale e ferroviario, per i quali saranno predisposti specifici servizi, oltre a quelli pianificati nelle precedenti riunioni di coordinamento”.