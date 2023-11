A Fontana Fredda ladri in azione mentre i proprietari sono in casa

Stavano guardando il telegiornale di Telelibertà quando il gatto è voluto salire al piano superiore e la proprietaria lo ha accompagnato. La donna ha notato subito la portafinestra aperta e la camera a soqquadro. E’ successo mercoledì sera a Fontana Fredda. “Probabilmente i ladri sono stati disturbati dal mio arrivo in appartamento. In più di dieci anni che abitiamo qui non ci era mai successo nulla del genere. E’ stato bruttissimo” ha dichiarato la donna che ha sporto denuncia ai carabinieri che stavano già pattugliando la zona dato che un’irruzione era stata messa a segno, la sera stessa, anche a Roveleto, in via Guglielmo da Saliceto.

L’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTA’