Squadre di intervento operativo: a Castello controllate 74 persone

Dall’inizio del mese di dicembre il comando provinciale dei carabinieri di Piacenza, in linea con le direttive condivise con la prefettura, ha predisposto un piano straordinario che prevede – al fianco dei servizi di pattuglia della stazione carabinieri locale – un’aliquota di Sio (squadre d’intervento operativo) del 5° reggimento “Emilia-Romagna” di Bologna.

In particolare, è stata implementata la presenza dei servizi esterni orientando l’azione di monitoraggio specialmente nelle zone più a rischio ed in orari serali e notturni.

Una pattuglia della locale stazione insieme a due aliquote della squadre di intervento operativo, nella settimana appena trascorsa, sono stati impegnati sulle strade cittadine con soste fisse e posti di controllo rafforzati sulla via Emilia Pavese e sulle due strade principali che conducono in provincia di Pavia. Nel corso di questo primo periodo del dispositivo sono state controllate a Castel San Giovanni 74 persone e 43 veicoli.

Il dispositivo sarà replicato nelle prime settimane del 2025, ed eventualmente adeguato e calibrato anche in base alle segnalazioni di particolari situazioni ed episodi che dovessero arrivare da parte dei cittadini.