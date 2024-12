Scontri tra nordafricani, tunisino 34enne arrestato per tentato omicidio

Un trentaquattrenne di origine tunisina è stato arrestato dalla polizia nella mattinata del 17 dicembre, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentato omicidio.

L’attività investigativa, condotta dalla locale Squadra Mobile, è relativa ad una serie di scontri tra fazioni contrapposte di cittadini di origine nordafricana, verosimilmente per ragioni connesse al traffico di sostanze stupefacenti, occorse la notte tra il 13 ed il 14 luglio 2024, tra corso Vittorio Emanuele II, Piazzale Genova, Pubblico Passeggio e via Colombo.

Le indagini hanno permesso di identificare l’autore di un accoltellamento, noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e di polizia. Su di lui, al termine del periodo detentivo, sarà applicata per 18 mesi la sorveglianza speciale, con l’obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.

Sono in corso ulteriori indagini al fine di identificare e valutare la responsabilità degli altri soggetti coinvolti.