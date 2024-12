Ricercato per reati contro il patrimonio: polizia arresta un 57enne

Ieri mattina, 27 dicembre, la squadra mobile di Piacenza ha arrestato un cittadino italiano di 57 anni, destinatario di un ordine di carcerazione per espiare una pena di 9 mesi di reclusione. L’uomo, irreperibile da settimane, era ricercato per reati contro il patrimonio legati all’emissione di assegni bancari senza provvista. Grazie a mirate indagini della Sezione Reati contro il Patrimonio, il 57enne è stato localizzato in un paese della provincia e, successivamente, condotto presso la Casa Circondariale locale.

Sempre nella notte del 27 dicembre, durante i controlli di routine sul territorio, una volante ha identificato due giovani di 20 anni, visibilmente alterati psicofisicamente. Uno dei due ha manifestato atteggiamenti particolarmente ostili nei confronti degli agenti, che, dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, hanno proceduto a sanzionarlo per ubriachezza, ai sensi dell’articolo 688 del codice penale.

Nel pomeriggio del 22 dicembre, nell’ambito dei controlli predisposti per le festività, una volante ha effettuato un intervento in via Colombo, nei pressi di una barberia, dove è stato rintracciato un uomo di 43 anni di etnia balcanica. Il soggetto risultava essere sottoposto a braccialetto elettronico per una misura cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie. Dopo averlo identificato, gli agenti hanno proceduto al suo arresto per atti persecutori nei confronti della donna, e lo hanno portato in carcere, dove è stato posto in custodia cautelare.